Родные Заворотнюк отказались от финансовой помощи

Друзья и коллеги тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк готовы оказать ей любую поддержку, однако родные артистки отказываются от помощи. Об этом заявил близкий друг Анастасии, продюсер и режиссёр Андрей Загорский.
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Как рассказал Загорский в интервью изданию «Дни.ру», друзья и коллеги актрисы в последние дни пытались связаться с её представителями. По словам продюсера, помощь предлагали и в столице, и в регионах, однако близкие Анастасии отказываются от поддержки. «Говорят, что сами полностью в состоянии справиться с ситуацией... Остаётся только молиться», - заявил Андрей Загорский.

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Продюсер также добавил, что «здесь даже прогнозы не нужны на будущее». По его словам, «все прекрасно понимают всё». Загорский вспомнил пример певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году от онкологического заболевания. «Сколько ни надейся — исход будет один», - сделал вывод режиссёр, призвав «не спекулировать на имени Насти».

13 сентября стало известно, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк госпитализирована в Москве в критическом состоянии. Предположительно, ей поставлен диагноз рак мозга. Однако родные и представители актрисы не дают официальных комментариев о состоянии её здоровья.

MK.ru
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