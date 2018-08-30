Родители втянули Брэда Питта в скандал с детским порно

Неприятная история произошла в тот момент, когда актёр борется за опеку над своими детьми. Американский актёр Брэд Питт оказался причастным к скандалу, связанному с распространением детского порно, из-за своих родителей.
Bradas Pittas
© Scanpix

Как сообщает "Дни.ру", музыкальный руководитель церкви в баптистском приходе города Риджкрест Кейг Винке признался в хранении и рассылке порнографических фильмов с участием девочек младше 17 лет. Оказалось, что в этом приходе состоят родители актёра, которые были в очень близких отношениях с обвиняемым.

Как рассказал источник, близкий к Брэду Питту, звезда очень переживает из-за этой ситуации, поскольку она может послужить причиной ещё одного конфликта с родителями. Ранее он регулярно конфликтовал с ними из-за того, что резко критиковал организацию, в которой состоят родители.

Также источник отметил, что данный скандал играет не на руку актёру, который в настоящий момент добивается опеки над своими детьми после развода с Анджелиной Джоли.

Life.ru
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