Род Стюарт посоветовал Элтону Джону "просто исчезнуть"

Как заявил Стюарт, многолетние гастроли — "это никакой не рок-н-ролл". Стюарт считает, что Джон просто хочет заработать на продаже билетов. "Это нечестно. Если бы я уходил на покой, то не делал бы никаких объявлений, а просто исчез бы", — сказал он.
Прощальный тур Элтона Джона под названием "Farewell Yellow Brick Road" начнется в американском городе Аллентаун 8 сентября, пишет ТАСС.
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