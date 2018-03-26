Род Стюарт посоветовал Элтону Джону "просто исчезнуть"

Как заявил Стюарт, многолетние гастроли — "это никакой не рок-н-ролл". Стюарт считает, что Джон просто хочет заработать на продаже билетов. "Это нечестно. Если бы я уходил на покой, то не делал бы никаких объявлений, а просто исчез бы", — сказал он.

Прощальный тур Элтона Джона под названием "Farewell Yellow Brick Road" начнется в американском городе Аллентаун 8 сентября, пишет ТАСС.