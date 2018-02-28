Робби Уильямс рассказал о "темном" страхе перед визитом в Россию

"Меня это по-настоящему напугало, потому что я уже оказывался в таких темных местах и раньше — но тогда мне было 23, 27 или 32 года", — отметил исполнитель. Он уточнил, что почувствовал себя очень уязвимым и понял, что не бессмертен.
Уильямс также заявил, что несколько раз оказывался на грани смерти из-за своей наркотической зависимости. Он добавил, что боится повторить судьбу певца Джорджа Майкла, который умер в 2016 году.
В сентябре 2017 года Робби Уильямс отменил все концерты в России. Тогда он рассказал, что провел семь дней в отделении интенсивной терапии после того, как врачи нашли в его мозгу "аномалии", похожие на кровь.
43-летнему артисту стало плохо на концерте в Цюрихе 2 сентября. "Моя левая рука онемела, а изо рта непроизвольно текла слюна. У меня болела голова и были трудности с дыханием", — заявил он.
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