Ринго Старр стал Рыцарем Британской империи

"Это правда много для меня значит. Знак признания за все, что мы сделали. Мне было приятно принять такую честь", — поделился своими чувствами артист.
53 года назад The Beatles уже удостаивались ордена Британской империи. Старр признался, что в этот раз ему не хватало компании товарищей по группе: "Пришлось нервничать в одиночку". По его словам, он еще не решил, какое обращение в свой адрес предпочитает: сэр Ринго или сэр Ричард, но пообещал надевать прилагающийся к титулу орден перед тем, как спускаться к завтраку.
По распространенной легенде, в 1965 году участники "ливерпульской четверки" выкурили косяк с марихуаной в Букингемском дворце. Старр опроверг эти слухи, сказав, что они, пытаясь справиться с волнением, лишь покурили сигарет в туалете дворца.
Второй из оставшихся в живых участников The Beatles Пол Маккартни был возведен в Рыцари Британской империи в 1997 году.
После распада The Beatles в 1970 году Ринго Старр выступает сольно. Его девятнадцатый альбом в этом качестве Give More Love вышел в сентябре 2017-го.
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