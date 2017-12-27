Ринго Старр наконец-то станет рыцарем

Как напоминает издание, в последний раз Ринго был в Букингемском дворце в 1965 году, когда ливерпульская четверка получила звания кавалеров ордена Британской империи. Джон Леннон впоследствии утверждал, что они накурились в дворцовом туалете перед началом церемонии.

Четыре года спустя Леннон вернул свою награду в знак протеста против войны во Вьетнаме, а Старр отказался поддержать товарища, заявив, что орден очень много для него значит.

Сэр Пол Маккартни, получивший звание рыцаря-бакалавра в 1996 году, неоднократно заявлял о том, что Ринго Старр не меньше него достоин подобной награды и убеждал королеву, что "пришло время".

Как утверждает таблоид, письмо из дворца по поводу рыцарского звания пришло 77-летнему барабанщику несколько дней назад, когда он отказался от всякой надежды на приставку "сэр" к своему имени. Его друзья говорят, что он был потрясен.

Ринго Старр получил свои первые барабанные палочки в качестве подарка на Рождество, когда ему было 17 лет, и тут же пообещал стать лучшим барабанщиком в истории. К тому времени, когда шло формирование The Beatles, он уже гастролировал с Rory Storm и Hurricanes. Однако менеджеры настояли на том, чтоб он занял место Пита Беста в квартете. Битловеды говорят о том, что Ринго Старр с его музыкальностью, чувством юмора и актерскими способностями внес немалую долю в успех коллектива.

Именно ударнику, по легенде, принадлежит фраза A Hard Day's Night, которая стала названием одного из самых громких хитов The Beatles, студийного альбома и фильма.

После распада группы в 1970 году Ринго Старр сделал успешную сольную карьеру в музыке, кино и на телевидении. В настоящее время он живет в Швейцарии и Калифорнии.

Еще один битл, Джон Леннон, был застрелен возле своего дома в Нью-Йорке в 1980 году в возрасте 40 лет. Джордж Харрисон скончался в возрасте 58 лет от рака легких в 2001 году.