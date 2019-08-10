Пуэрториканский поп-певец и актер Рики Мартин впервые показал лицо своей семимесячной дочери Люсии.
Ricky Martin, Jwan Yosef
© Scanpix

"Свет моих очей Люсия", — написал он под снимком в Instagram. Поклонников 47-летней знаменитости восхитил кадр с ребенком. Они начали поздравлять артиста с отцовством, восхищаться красотой девочки и желать ей здоровья.

В прошлом году Рики Мартин женился на шведском художнике курдского происхождения Джоэне Юзефе. Они познакомились в 2016 году, когда певец искал произведения искусства для своей коллекции. Постепенно деловые отношения переросли в личные.

31 декабря 2018 года пара объявила, что у них родилась дочь Люсия от суррогатной матери. В 2008-м Рики Мартин стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, которые тоже появились на свет благодаря суррогатной матери.

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La luz de mis ojos #Lucia

A post shared by Ricky (@ricky_martin) on Aug 8, 2019 at 11:38am PDT

Lenta.ru

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