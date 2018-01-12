46-летний исполнитель уточнил, что сочетался узами брака со своим партнером - лондонским художником сирийского происхождения Джваном Йосефом.
"Я сказал, что хочу провести с ним всю оставшуюся жизнь, и он ответил: "В чем вопрос? Выйдешь за меня?" И вот я муж", - рассказал музыкант. Он назвал это предложение "очень красивым".
Исполнитель также пообещал устроить по этому поводу "большую вечеринку". По словам Мартина, мероприятие состоится "в ближайшие месяцы".
Когда именно был заключен брак, музыкант не уточнил. Несмотря на всю романтику, он и его новоявленный супруг решили подстраховаться и подписали все необходимые на случай развода документы, в частности брачный контракт.
Рики Мартин и Джван Йосеф начали встречаться в 2016 году. Уже в ноябре того же года пара объявила о помолвке.
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