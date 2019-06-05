Рианна названа самой богатой певицей в мире

Известная певица Рианна признана самой богатой в мире исполнительницей. Ее состояние оценивается в 600 млн долларов, пишет журнал Forbes вечером во вторник, 4 июня. За Рианной в этом рейтинге следуют Мадонна (570 млн долларов), Селин Дион (450 млн долларов) и Бейонсе (400 млн долларов).
При этом больше всего денег 31-летней Рианне принесла не карьера певицы, а сотрудничество с французским производителем предметов роскоши LVMH, вместе с которым она владеет брендом косметики Fenty Beauty. Уже в первые недели после открытия в сентябре 2017 года товары этой марки были проданы на сумму 100 млн долларов, отмечает Forbes. А в 2018 году бренд Fenty Beauty принес доход примерно в 570 млн долларов.
По данным Forbes, LVMH владеет 50-процентной долей в Fenty Beauty, в то время как участие Рианны оценивается примерно в 15%, хотя представители певицы отказываются называть точную цифру.
СМИ: Пугачева и Галкин достраивают особняк на Кипре (1)
Около двух лет назад российские звездные супруги...
"Натуральное хозяйство": экс-"виагра" Седокова похвасталась своими прелестями в Instagram (5)
Сбежавшая в РФ украинская певица, экс-участница группы "...
Юрий Лоза: проект "Голос. Дети" нужно закрыть!
Российский певец, композитор Юрий Лоза считает, что...
Дональд Трамп назвал "злобной" супругу британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган (4)
Президент США Дональд Трамп накануне своего визита в...
TOP новостей
Дороги назад в "Содру" не будет: на принятие решения осталось меньше месяца (3)
До 30 июня времени остается все меньше, а ведь многие...
Утвержден первый визит избранного президента Литвы за границу (20)
С первым визитом избранный президент Литвы Гитанас...
Создатели "Чернобыля" показали места съемок в Литве: Фабийонишкес и Висагинас
Жуткий, аутентичный и лишающий дара речи – так о...
СМИ: Польша не поддерживает Грибаускайте в дележе постов в ЕС комментарий главы МИД Литвы (39)
Польское издание Rzeczpospolita пишет, что Польша не...
Эксперты в Клайпеде будут выяснять - "Русские в Литве или русские Литвы"? (9)
Российские и литовские общественники, деятели...