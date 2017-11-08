"Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости", – предлагает депутат и режиссер.

При этом Говорухин признался, что музыку "Евровидения" не любит и не считает ее искусством, пишет Газета.Ru.

Ранее 8 ноября сообщалось, что в 2018 году Россия в числе 42 стран вновь примет участие в "Евровидении", которое пройдет в Лиссабоне.

В 2017 году Киев, где проходил конкурс, отказал во въезде на Украину российской участнице Юле Самойловой, телеканалы России в знак протеста отказались транслировать "Евровидение".