"Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости", – предлагает депутат и режиссер.
При этом Говорухин признался, что музыку "Евровидения" не любит и не считает ее искусством, пишет Газета.Ru.
Ранее 8 ноября сообщалось, что в 2018 году Россия в числе 42 стран вновь примет участие в "Евровидении", которое пройдет в Лиссабоне.
В 2017 году Киев, где проходил конкурс, отказал во въезде на Украину российской участнице Юле Самойловой, телеканалы России в знак протеста отказались транслировать "Евровидение".
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