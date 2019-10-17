Решетова подарила Тимати наследника: назвал в честь погибшего друга

Для Решетовой это первенец, а у Тимати уже подрастает дочь Алиса от первого брака – тоже с моделью Аленой Шишковой. Девочке 5 лет. Как и в предыдущий раз, Тимати так же присутствовал на родах супруги и первым взял на руки наследника.

На страницах звезды в соцсетях появились фото, запечатлевшие счастливые моменты отцовства: Тимати в медицинской маске держит в своих натруженных татуированных руках крошечный сверток; Тимати нежно целует своего сына в спинку; крупным планом руки рэпера, сжимающие крохотные ступни мальчика.

Подпись под фото хип-хоп-исполнитель оставил лаконичную: «Юнусов Ратмир Тимурович/16.10.19. г.Москва».

Поклонники оставляют свои многочисленные поздравления, например: «Дай Аллах здоровье и долгих счастливых лет жизни на радость Вам и Вашей половинке...», «Поздравляю красавчики Новый рэпер в Black Star Mafia...» и др.

Фанаты, оставляющие комментарии, уверены, что имя ребенку выбрано неслучайно: так звали друга Тимати Ратмира Шишкова, которого многие помнят по «Фабрике звезд» и который трагически погиб в 2007 году, когда ему еще не исполнилось и двадцати. Он заживо сгорел вместе со своими тремя друзьями-музыкантами, а также подругой одного из них в автомобиле в момент столкновения с другой машиной.

Кстати, Ратмир Шишков был цыганом по национальности, отсюда и имя.