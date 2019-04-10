15 апреля певице исполнится 70 лет. Всего через два дня после знаменательной даты она собирается провести грандиозное шоу под названием "Алла Пугачева. P.S". Огромный ажиотаж вокруг мероприятия объясняется и тем, что это первое сольное выступление Примадонны за последние 9 лет.
За неделю до юбилея певицы один из ее фанатских пабликов опубликовал видео с несколькими фрагментами репетиции предстоящего концерта. Судя по этим роликам, которые уже удалены из Instagram, зрителей ждет не просто выступление, а настоящий музыкальный спектакль с огромными декорациями и современными спецэффектами. И сама Пугачева не просто стоит у микрофона в окружении танцоров — 69-летняя артистка использует всю сцену, активно передвигаясь по ней в такт музыке.
На репетиции Примадонны среди прочих присутствовал музыкальный критик Артур Гаспарян, оставшийся в полном восторге от увиденного. Позже он опубликовал селфи с главной героиней шоу и сопроводил его эмоциональной подписью.
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Побывать на репетиции у АЛЛЫ, как в космосе полетать. Я даже не про живой звук и невероятное пение. А вообще! Но пение потрясло... Даже меня. Почему даже? Да потому что в отличие от дурилок картонных я-то и так не сомневался👌. Царский подарок! Спасибо, @alla_orfey ❗️Другие подробности позже. Немного терпения...
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