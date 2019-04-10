За неделю до 70-летия певицы Аллы Пугачевой в сети появилось видео с репетиции ее предстоящего шоу. Как известно, для нее это большое сольное выступление станет первым официальным за почти десять лет.
© Sputnik/Scanpix

15 апреля певице исполнится 70 лет. Всего через два дня после знаменательной даты она собирается провести грандиозное шоу под названием "Алла Пугачева. P.S". Огромный ажиотаж вокруг мероприятия объясняется и тем, что это первое сольное выступление Примадонны за последние 9 лет.

За неделю до юбилея певицы один из ее фанатских пабликов опубликовал видео с несколькими фрагментами репетиции предстоящего концерта. Судя по этим роликам, которые уже удалены из Instagram, зрителей ждет не просто выступление, а настоящий музыкальный спектакль с огромными декорациями и современными спецэффектами. И сама Пугачева не просто стоит у микрофона в окружении танцоров — 69-летняя артистка использует всю сцену, активно передвигаясь по ней в такт музыке.

На репетиции Примадонны среди прочих присутствовал музыкальный критик Артур Гаспарян, оставшийся в полном восторге от увиденного. Позже он опубликовал селфи с главной героиней шоу и сопроводил его эмоциональной подписью.

Газета.ру
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