Как пишет портал TMZ, для создания соответствующего образа в клипе "In My Feelings" Дрейк обратился к знаменитому ювелиру Бену Баллеру. Баллер - не только знаменитый голливудский ювелир и один из владельцев компании IF & Co, но еще и музыкант. Поэтому он знает, что нужно собратьям по музыкальному цеху. Это именно Баллер создал самую толстую, дорогую и тяжелую золотую цепь в мире. Вес той цепи 18-каратного золота был 26 кг, а цена - 3,1 млн долларов.
Баллер создавал уникальные и супердорогие украшения для Тома Круза, Майкла Джексона, Джастина Бибера, Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян и многих других.
Не подкачал ювелир и с заказом рэпера Дрейка, получил его за три недели до начала съемок клипа. Зубы из чистой платины и золота 18 карат пришлись Дрейку по вкусу. А его поклонники оценили новое творчество Дрейка, посмотрев этот клип за первые сутки больше шесть миллионов раз. К этому моменту видео собрало уже более 40 миллионов просмотров. Этот трек из третьего альбома Дрейка "Scorpion", вышедшего в конце июня, продолжает держаться на вершинах чартов США и Великобритании.
Рэпер Дрейк для нового клипа заказал зубы, стоившее целое состояние
31-летний канадский рэпер Дрейк, заработавший по итогам...
Сестра Уитни Хьюстон прокомментировала обвинения в насилии над певицей
Двоюродная сестра певицы Уитни Хьюстон Дайон Уорвик...
Меган Маркл провела свой день рождения на свадьбе друзей мужа (1)
Свой первый день рождения в статусе супруги принца...
По стопам Киркорова и Шнура: Билан снял хулиганский клип про лихие 90-е и пьяные драки (4)
- Дима, ты женился? А на свадьбу, почему не позвал! —...
Секс и макароны: Собчак рассказала о своем идеальном отдыхе (6)
Ксения Собчак продолжает отдыхать на Средиземном...
TOP новостей
Премьер Литвы: реклама Вильнюса как "Европейской точки G" не нарушает норм (17)
Премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что...
Среди арестованных в США по обвинению в мошенничестве россиян – Станислав Лисицкий, известный также как Гедрюс Гирнюс (9)
ФБР задержало четырех россиян, проходящих по делу о...
Жители Литвы экономят меньше всех в ЕС (10)
Жители Литвы экономят меньше всех в Европейском союзе...
Глава МИД Литвы в Грузии призвал помнить об уроках войны с Россией (30)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...
Премьер-министр России рассказал, почему остановил танки у Тбилиси в 2008 году (90)
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года в Южной Осетии началась...