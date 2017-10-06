Слухи о бракосочетании двух давних подруг появились в российских СМИ с подачи телеграм-канала Mash после того, как на пальцах двух знаменитостей разглядели характерные кольца. Предполагалось, что свадьба состоялась в Швеции, где недавно легализовали однополые браки. Якобы артистки провели в скандинавской стране уикенд после того, как Литвинова побывала в Таллине для съемок своего нового фильма "Волшебный кубок". Впрочем, эти сообщения не согласуются с публикациями в аккаунтах Литвиновой и Земфиры в соцсетях.
"Рената очень расстроена, что подобные лживые статьи появляются в СМИ, у нее растет несовершеннолетняя дочь... Она будет искать способ наказать авторов за клевету", - заявил РИА "Новости" представитель Литвиновой.
Отметим, подобные слухи в отношении Литвиновой и Земфиры появлялись и ранее. В 2008 году певица даже ударила молодую журналистку, которая после премьеры фильма Литвиновой "Зеленый театр в Земфире" задала бесцеремонный вопрос про личную жизнь режиссера и героини картины.
Рената Литвинова пригрозила засудить СМИ, "женивших" ее на Земфире
Актриса и режиссер Рената Литвинова возмутилась...
ФОТО: Редкие кадры обнаженной Мэрилин Монро, которые уйдут с молотка
11 октября в Нью-Йорке с аукциона будут проданы 12 снимков...
ФОТО: Семья нудистов посетила семь стран без одежды (7)
Семья нудистов из Бельгии отправилась в путешествие по...
ФОТО: Девушки и рыбы. Вышел очередной эротический календарь с карпами (1)
С приближением конца года в СМИ появляются сообщения о...
ФОТО: Полина Гагарина обнажилась для обложки своего нового сингла (9)
Российская певица Полина Гагарина опубликовала в...
TOP новостей
Глава ЛЖД: штраф может вырасти и до 100 млн, один из вариантов - обжаловать (8)
Глава находящейся в госуправлении литовской...
В Литве прогнозируют новый кризис: страна все больше погрязает в болото (160)
В течение двух лет из Литвы уехало почти 100 000 жителей....
Лидер соцдемов Литвы против выделения на нужды обороны больше 2% от ВВП (4)
После того, как Литва в следующем году доведет...
К столетию русской революции: Ленин, Сталин в особняке Кшесинской и молчаливое непонимание (9)
В особняке Матильды Ксешинской в Петербурге можно...
После скандального аудита президент Литвы лишила награды бывшего главу Automagistralė (16)
Президент Литвы Даля Грибаускайте , руководствуясь...