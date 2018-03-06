Рейтинг "Оскара" в этом году стал самым низким в истории

Как уточняется, церемонию посмотрели 26,5 миллиона человек – это на 19 процентов меньше, чем в 2017 году, когда церемонию посмотрели порядка 34,3 миллиона человек. Кроме того, эта церемония оказалась самой продолжительной трансляцией с 2007 года, напоминает РИА Новости. Ее продолжительность составила 3 часа 50 минут.
В 2017 году церемонию вручения премии посмотрели около 34,3 миллиона человек – эти показатели стали наименьшими с 2008 года, когда церемонию посмотрели менее 32 миллионов. Рекорд уже 17 год удерживает церемония вручения наград "Оскар" за 2000 года. Тогда аудитория составила более 46,5 миллиона зрителей.
Юбилейная девяностая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" прошла в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал ABC.
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