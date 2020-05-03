Речь Михалкова про дьявольский заговор Гейтса заставила ахнуть

В своей программе, которая, кстати, недавно транслировалась по телевидению, Михалков продемонстрировал бумагу на английском языке с цифрами, уверяя, что это заявка компании Билла Гейтса на патент по крипточипированию.

Бдительного Никиту Сергеевича насторожил номер заявки – WO/2020/060606.

«Это случайность или намеренный подбор такого числа, который в Апокалипсисе Иоанна назван числом зверя – 666?», - втыкает он кинжальный вопрос в Билла Гейтса, срывая покровы с его черных замыслов.

Далее следует многозначительная пауза, чтоб аудитория могла ахнуть и перекреститься.

«И, кстати, если кто не знает, - добавляет великий наш кинорежиссер, нанося последний удар по уже поверженному Биллу Гейтсу. – Если вы сложите все цифры на рулетке в казино, у вас будет именно это число – 666».

По мнению Михалкова, чипирование нужно Биллу Гейтсу, чтоб сократить население планеты и улучшить экологию. С помощью криптоуправления он будет заставлять людей самоубиваться – к такому выводу подводит своих зрителей Никита Сергеевич.

Комментировать его логические умозаключения мы не можем. Скорее тут должны сказать свое слово клиницисты.

Мы может только отметить, что Михалков катастрофически опаздывает.

Его братья по разуму – американские конспирологи - вцепились в Билла Гейтса еще в феврале-марте и уже тогда обвинили в намерении сократить численность населения планеты посредством прививок.

По данным компании Zignal Labs, которая анализирует содержание медиа, самые популярные видео, распространяющие версию о связи Гейтса с коронавирусом, в марте и апреле набрали больше 10 млн. просмотров. В соцсетях эта теория упоминалась больше 1,2 млн. раз и «побила» теорию о том, что люди болеют коронавирусом из-за радиоволн 5G.

Билл Гейтс – миллиардер. Он «стоит» порядка 100 миллиардов долларов. От руководства компанией Майкрософт отошел в 2008 году, сосредоточился на благотворительности и создал Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Сейчас это одна из крупнейших в мире частных благотворительных организаций.

Фонд спонсирует проекты ВОЗ по проведению вакцинации в странах Третьего мира.

Этот факт ему ставят в вину антипрививочники. Они уверены, что любые прививки наносят вред, и Гейтс сознательно их пропагандирует и спонсирует, чтоб сократить население планеты.

Конспирологи, которые в принципе поддерживают вакцинацию, видят беду в другом. По их мнению, Гейтс продвигает «плохие» вакцины, которые наносят больше вреда, чем пользы.

Опровергнуть или подтвердить эти смелые идеи мы не можем. Да и никто, наверно, не сможет за исключением опять же клиницистов.

Мне, правда, в этой связи вспоминается похожая история. Гораздо меньшего, конечно, масштаба.

Как-то раз один из членов нашего подмосковного СНТ - садоводческого то есть товарищества - решил, что пора нам заасфальтировать центральную улицу, потому что ямы, лужи и невозможно проехать. Когда он поднял об это вопрос, остальные члены сказали, что не дадут ни копейки, потому что он совершенно точно деньги украдет и ничего не заасфальтирует – для того все и придумал.

Тогда этот член СНТ заасфальтировал центральную улицу на свои личные средства.

Теперь все по ней ездят и говорят, что он плохо заасфальтировал. Неровно. И в переулках до сих пор нет асфальта, только на центральной улице, а как им до калитки своей добираться? Почему дорожные работы проведены кое-как? Безобразие!

Если бы номер участка у этого члена СНТ был с шестерками, его бы уже, наверно, подожгли. Как антихриста с числом зверя.

Но участок у него без шестерок, слава богу. Только тем и спасается.