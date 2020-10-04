"Разбитый инсультом" Моисеев отказался принять деньги от Пугачевой

Сообщалось, что артист, ранее перенесший инсульт, якобы находится в бедственном положении. Таблоиды писали, что певец прикован к постели и буквально нищенствует. Позже появились данные о том, что помочь коллеге захотела Алла Пугачева.
Как сообщает "Телепрограмма", на днях примадонна позвонила давнему товарищу и предложила свою помощь. Однако концертный директор Моисеева Сергей Горох сообщил, что его артист от денег отказался.
"Нет необходимости, - заявил директор. - Моисееву хватает средств от пенсии и авторских отчислений".
Стоит отметить, что ранее сам Моисеев в беседе с "МК" опровергал свое "бедственное положение". Он также утверждал, что вовсе не парализован и вполне дееспособен. После болезни стало немного тяжело говорить и усталость одолевает быстрее, но в целом, подчеркивал артист, он в порядке.
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