Раскрыты заработки Ольги Бузовой

За один рекламный пост в Instagram российская певица Ольга Бузова зарабатывает до миллиона рублей (13,8 тыс. евро). Такую цифру озвучило русское издание Forbes.
Ольга Бузова
© Itar-Tass / Scanpix

Отмечается, что Бузова — самый популярный Instagram-блогер в России с 16 миллионами подписчиков. Сама певица в середине июня заявила, что обогнала президента России Владимира Путина по количеству запросов в Google.

Ранее в июле русское издание Forbes поставило 33-летнюю Бузову на пятое место в рейтинге самых успешных российских музыкантов моложе 40 лет. Ее доход за последний год составил 4,4 миллиона долларов. Лидером списка стал 39-летний рэпер Баста с доходом 6,9 миллиона долларов.

Lenta.ru
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