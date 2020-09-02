Раскрыты гигантские расходы Пугачевой и Галкина на детей-первоклассников

До того, как отправить дочь и сына в первый класс, знаменитая пара не экономила на их дошкольных занятиях. Лиза и Гарри ходили во французский детский сад «Кот в сапогах», который находится рядом с их домом в деревне Грязь. Элитное заведение обходилось семье в 195 тысяч рублей ежемесячно за каждого ребенка. С 1 сентября львиную долю расходов пары теперь будет составлять частная школа, в которой будут учиться оба ребенка. За каждого из них нужно будет ежегодно платить 1,2 млн рублей.

Еще Пугачева и Галкин оплачивали домашние занятия с гувернером из Франции, окончившего Сорбонну. На это уходило еще 220 тысяч рублей в месяц. Дополнительно 200 тысяч уходит на услуги двух нянь, которые проживают вместе с семьей.

Звездные родители стараются развивать своих отпрысков всесторонне и помимо образования финансово поддерживают их увлечения. сын и дочь посещают Первую Московскую гимназию в деревне Липки, где они смогут платно посещать театралкой кружок, различные спортивные секции и школу танцев. Например, Лиза ходит на плавание два раза в неделю - занятия с тренером обходятся в 48 тысяч рублей. Также свыше 40 тысяч уходит на оплату логопедов для обоих детей.