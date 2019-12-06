Раскрыты детали расследования убийства Михаила Круга

По ее словам, в 2002 году преступление не удалось раскрыть по горячим следам из-за несовершенства технологий. Так, отсутствовала возможность проверять подозреваемых на полиграфе, просматривать записи с камер наблюдения и детализацию телефонных разговоров. Кроме того, не были распространены психолого-лингвистическая и генетическая экспертизы. Следователь выразила уверенность в том, что в настоящее время правоохранители раскрыли бы дело без особых проблем.

Следствие осложнялось еще и тем, что местные жители, уважавшие Круга, считали честью поучаствовать в расследовании и давали ложные показания. Помимо этого, в полицию со всей страны начали поступать признания в убийстве, чаще всего от людей, страдающих психическими расстройствами, и следователи были вынуждены брать у них показания, что затягивало процесс.

Как подчеркнула Дубасова, проверялось множество версий, в том числе причастность к убийству родственников или коллег из шоу-бизнеса. Также следователи проверяли, могли ли быть убийцами маргинальные личности, ранее судимые или страдающие наркотической и алкогольной зависимостью.

На расследование дела были брошены все силы, заявила следователь. "Для всех раскрытие данного преступления было делом чести, оставлять это дело "глухарем" или "висяком" не входило в планы", — резюмировала она.

Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Артист получил несколько огнестрельных ранений, однако сам добрался до дома соседа, который отвез его в больницу, где певец и скончался.

Было установлено, что лидер ОПГ "Тверские волки" Александр Костенко заказал налет на дом Круга. Согласно плану, после ограбления певец обратился бы к нему за помощью, после чего из чувства долга выплачивал бы часть гонораров со своих концертов. Однако музыкант с семьей вернулись домой раньше, чем ожидали исполнители — члены банды Александр Агеев и Дмитрий Веселов. В итоге последний выстрелил в Круга и скрылся вместе с подельником. Известно, что заказчик погиб в 2006 году от рук другого участника банды "Тверские волки" Александра Осипова, который таким образом отомстил за убийство певца.