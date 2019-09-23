Раскрыто убийство исполнителя шансона Михаила Круга

По его словам, в 2002 году он вместе с еще одним членом банды Дмитрием Веселовым, по указанию тверского криминального авторитета по кличке "Лом", собирались ограбить дом Михаила Круга. По плану "Лома", после этого Круг бы обратился к нему за помощью, тот бы "нашел" украденное, а певец стал бы ему обязан и выплачивал часть гонораров с концертов.
Но Круг с семьей вернулись домой раньше, чем этого ожидали преступники. Веселов дважды выстрелил в певца из пистолета и скрылся вместе с Агеевым. Круг скончался в больнице.
"Лом" погиб в 2006 году. А Веселов был убит другим участником банды "Тверские волки" Александром Осиповым (Осипов "младший"), который был знаком с Кругом и решил отомстить за его убийство.
Уголовное дело по факту смерти Михаила Круга прекращено в связи со смертью подозреваемого Веселова.
Ранее сообщалось, что бывший киллер банды "Тверские волки" Агеев убил двух сокамерников в колонии для пожизненно осужденных ИК-18 "Полярная сова". Убийства сокамерников затормозили следственные мероприятия по расследованию дела об убийстве Михаила Круга.
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