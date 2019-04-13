Раскрыта главная тайна союза Пугачевой и Галкина

Музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл всю подноготную отношений Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Он дал понять, что ни о какой любви и речи не идет.
Ala Pugačiova ir Maksimas Galkinas
© Instagram

Сергей Соседов считает себя самым преданным мужчиной Аллы Пугачевой. Музыкальный критик как никто другой знает подробности биографии Примадонны, а ее песни буквально наизусть. Он стал гостем нового выпуска шоу "Секрет на миллион", посвященного юбилею Аллы Пугачевой.

Он признался, что на грандиозный концерт, организованный Примадонной в честь своей круглой даты, не пойдет. И дело не только в том, что билеты очень дороги. По мнению Сергея Соседова, новые песни, которые входят в ее репертуар, не подходят артистке по возрасту. Дескать, несолидно.

Зашла речь и о личной жизни Примадонны. "Она такой человек, что может разыграть эту любовь. Ведь и в любовь с Филиппом (Киркоровым. – Прим.ред.) мало кто верил. И я, кстати, в эту любовь не верил. Это была больше игра, такой деловой союз. Также, кстати, как и с Галкиным", – раскрыл главную тайну отношений Примадонны и юмориста Сергей Соседов.

По мнению музыкального критика, режиссер Александр Стефанович стал "главным Пигмалионом" Аллы Пугачевой. По его словам, мужчины никогда ей не мешали, наоборот, они ее "подпитывали". В рамках передачи Сергей Соседов поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем и слезно попросил ее не петь. Музыкальный критик убежден, что в памяти она останется исполнительницей из того времени, а не современности.

Dni.ru
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