Для того чтобы сохранять элегантный пучок волос на затылке в порядке, Кейт использует тонкие сетки для прически в тон волос, почти незаметные со стороны. Сетка не позволяет отдельным волоскам выбиваться из пучка. С подобной прической герцогиня Кембриджская присутствовала, в частности, на официальных приемах во время своего визита в Швецию вместе с супругом, принцем Уильямом, в январе 2018 года.
Этот аксессуар стал пользоваться ажиотажным спросом у британок. Онлайн-магазин Superdrug сообщил, что раскуплена большая часть запаса сеточек, стоимость которых составляет около 1,5 доллара за штуку.
В феврале герцогиня Кембриджская выбрала для визита в Эссекс синее короткое пальто модели Ellory марки Goat. Кейт Миддлтон уже в пятый раз появилась в этом пальто с бантом у воротника на официальном мероприятии. Стоимость модели — 460 долларов. Наряд герцогиня дополнила замшевыми лодочками. Тонкий каблук-шпилька одной из туфель застрял в сливной решетке тротуара, но герцогиня смогла высвободиться без посторонней помощи.
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