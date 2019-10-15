«Это небольшие деньги. Это в месяц где-то тысяч 50 рублей», — заявил Лавров.
По данным РИА Новости, пенсия заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной составляет почти 50 тысяч российских рублей в месяц. Алла Пугачева получает 47 тысяч рублей благодаря надбавке за звание народной артистки СССР. Певица Лолита получает 21 тысячу рублей, а телеведущая Роза Сябитова — 14 тысяч.
Напомним, что после перенесенного в 2010-м году инсульта 65-летний Борис Моисеев редко появляется на публике. Певец не дает концертов и практически не посещает светские мероприятия.
«У артиста сейчас нет работы, он, мягко говоря, сидит один в четырех стенах. Ему сложно, он живет на пенсию. Плюс кто-то еще как-то выручает. Я слышал, что Пугачева помогла ему деньгами», — рассказал в программе «Ты не поверишь!» Сергей Лавров.
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