Раскрыт размер наследства Олега Табакова

Табаков, по информации портала, владел тремя квартирами в Москве, стоимость которых превышает 200 миллионов рублей, и загородным домом с участком площадью два гектара за 400 миллионов. Портал также выяснил, что на постах директора и художественного руководителя МХТ имени Чехова артист зарабатывал почти миллион рублей в месяц. Вместе с другими заработками ежемесячный доход Табакова составлял около двух миллионов рублей.

Похороны артиста пройдут 15 марта на Новодевичьем кладбище. Табаков скончался на 83-м году жизни 12 марта. Перед смертью он несколько месяцев находился в больнице. В январе Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Олег Табаков известен по таким картинам, как "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова", "Москва слезам не верит".