Раскрыт размер наследства Олега Табакова

Табаков, по информации портала, владел тремя квартирами в Москве, стоимость которых превышает 200 миллионов рублей, и загородным домом с участком площадью два гектара за 400 миллионов. Портал также выяснил, что на постах директора и художественного руководителя МХТ имени Чехова артист зарабатывал почти миллион рублей в месяц. Вместе с другими заработками ежемесячный доход Табакова составлял около двух миллионов рублей.
Похороны артиста пройдут 15 марта на Новодевичьем кладбище. Табаков скончался на 83-м году жизни 12 марта. Перед смертью он несколько месяцев находился в больнице. В январе Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Олег Табаков известен по таким картинам, как "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова", "Москва слезам не верит".
Майли Сайрус уличили в плагиате и потребовали 300 млн компенсации
Ямайский певец Flourgon (Майкл Мэй) подал в суд на...
ФОТО: Меган Маркл вышла в свет с королевской семьей (3)
Невеста принца Гарри пока официально не стала частью...
Кэти Перри подарила юноше первый в его жизни поцелуй (1)
Американская поп-звезда Кэти Перри поцеловала...
TOP новостей
LIVE / Протестующие у парламента Литвы скандируют: позор, позор! (34)
У здания парламента проходит митинг, который привлек...
Инфографика: сколько жителей получает такую же зарплату, как вы (5)
В 2017 году в Литве стало больше работников с зарплатой...
Глава Norfos mažmenа: через 1,5 года минималку можно поднять до 700 евро (30)
Одна из главных проблем, заставляющих людей уезжать из...
Прокуратура отказалась начать расследование по заявлению о Маяускасе
Вильнюсская участковая прокуратура сегодня приняла...
Невыплатившие "детские" деньги мэрии будут платить пеню
Администрации Вильнюсской, Купишкского, Клайпедского и...