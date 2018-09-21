Раскрыт неромантичный и преступный смысл песни "Вахтерам" группы "Бумбокс"

Пользовательница Facebook Ольга Лунарева поделилась скриншотом переписки, в которой обсуждалась песня. "Что с меня взять, я до 25 лет думала, что в песне про белые обои "кофеек, плюшки стынут" — это о выпечке. Еще думала, ***** [ничего] себе, у них там драма, а они параллельно плюшки пекут", — написала одна из участниц диалога.

В комментариях к посту пользователи пришли к выводу, что под плюшками подразумевается гашиш, "чивава" на сленге означает "наркотик, изготавливаемый кустарным способом", а вахтеры в хрущевке — наркоманы, которые по очереди делают друг другу инъекции наркотиков. На это также указывает словосочетание "черная посуда" — она закоптилась от изготовления запрещенных веществ.

Многие комментаторы пошли дальше, заявив, что "кофеек" — это готовый к употреблению героин, а герои песни, "потерявшие нить" на самом деле не могут найти вену. Этот же пост опубликовал у себя в Facebook основатель украинского портала для автомобилистов Autogeek Евгений Муджири. В комментариях под ним отметился солист "Бумбокса" Андрей Хлывнюк, запостивший фотографию музыканта Боба Марли, растамана, не скрывавшего любовь к марихуане.

Коллектив "Бумбокс" был основан в 2004 году. В его дискографии пять студийных альбомов.