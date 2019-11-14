Раскрыт гонорар Пугачевой за выступление в Минске

"Даже по самым скромным оценкам, валовый сбор в тот вечер составил около 30 миллионов рублей", - рассказал глава компании «Ру-Концерт» Евгений Морозов.
Сообщается, что оставшаяся часть дохода, более 12 млн рублей, досталась организаторам - за вычетом цены аренды зала.
Сама Примадонна, прощаясь с поклонниками на вокзале, заявила, что они увидятся не скоро.
Ранее сообщалось, что Алла Борисовна оказалась самой высокооплачиваемой звездой на корпоративах. Ее заработок достигает 21 млн рублей.
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