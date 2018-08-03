“Раны перестали заживать”: Сергей Жуков рассказал о своей болезни

2 августа Жуков вышел на связь с поклонниками и рассказал, что с ним на самом деле происходит.

Он опубликовал в Инстаграме два видеоролика, в которых объяснил, что проблемы со здоровьем у него начались из-за слишком насыщенного графика.

“Этим летом я решил всерьез заняться здоровьем и вылечить все болячки, которые скопились за эти долгие годы. В начале июня я начал лечение, но, к сожалению, становилось не лучше, а хуже. Раны перестали заживать, и мне пришлось обратиться к консилиуму врачей, которые начали решать эту проблему. Сразу хочу успокоить всех вас: это не одна из тех страшнейших болезней, про которые многие могли подумать. Я не прикован к постели, абсолютно подвижен, жизнеспособен”, — поведал Сергей.

Солист поп-группы “Руки вверх!” сообщил, что ему требуются ежедневные процедуры. Он привязан к специальному аппарату, который должен носить 24 часа в сутки, поэтому и не может покидать больничные кабинеты. Жуков подтвердил, что в августе ему предстоит еще одна операция, после которой он сможет вернуться к работе.