“Раны перестали заживать”: Сергей Жуков рассказал о своей болезни

В конце июля официальный представитель Сергея Жукова подтвердил, что музыкант болен. Певцу сделали две операции, но требуется и третья. Из-за проблем со здоровьем он был вынужден отменить ближайшие концерты. Узнав об этом, фанаты Сергея совсем потеряли покой и начали строить тревожные предположения касательно возможного диагноза, пишет Woman.
© Фото из социальных сетей

2 августа Жуков вышел на связь с поклонниками и рассказал, что с ним на самом деле происходит.

Он опубликовал в Инстаграме два видеоролика, в которых объяснил, что проблемы со здоровьем у него начались из-за слишком насыщенного графика.

“Этим летом я решил всерьез заняться здоровьем и вылечить все болячки, которые скопились за эти долгие годы. В начале июня я начал лечение, но, к сожалению, становилось не лучше, а хуже. Раны перестали заживать, и мне пришлось обратиться к консилиуму врачей, которые начали решать эту проблему. Сразу хочу успокоить всех вас: это не одна из тех страшнейших болезней, про которые многие могли подумать. Я не прикован к постели, абсолютно подвижен, жизнеспособен”, — поведал Сергей.

Солист поп-группы “Руки вверх!” сообщил, что ему требуются ежедневные процедуры. Он привязан к специальному аппарату, который должен носить 24 часа в сутки, поэтому и не может покидать больничные кабинеты. Жуков подтвердил, что в августе ему предстоит еще одна операция, после которой он сможет вернуться к работе.

SHOWTIME!
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