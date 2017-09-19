Rammstein опровергли сообщения о распаде группы

Группа Rammstein опровергла появившиеся в СМИ сообщения о возможном распаде. Сообщение опубликовано на официальном сайте коллектива.
© DELFI / Tomas Vinickas

"Вопреки сообщениям, которые сегодня распространились в прессе, у Rammstein нет "тайных планов" по созданию "завершающего альбома" или по "последнему турне", — говорится в сообщении.

Отмечается, что группа работает над новыми песнями.

Ранее СМИ сообщили о том, что следующий альбом коллектива станет последним.

Gazeta.ru
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