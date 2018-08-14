Паулс в комментарии российским СМИ также удивился, что кому-то интересно его мнение по этому вопросу. С Лаймой, по его словам, он видится очень редко и на гастроли уже давно не выезжал.
Напомним, ранее большой резонанс вызвало заявление Вайкуле о нежелании выступать в Крыму. Об этом певица заявила на пресс-конференции в Одессе. Лайма пояснила, что ей, как европейке, запрещено бывать в Крыму, куда она не поедет вне зависимости от размера гонорара, который ей предложат.
Заявление Вайкуле негативно восприняли многие российские артисты, которые видят в ее позиции лицемерие. Например, знаменитый дрессировщик и директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный считает, что Лайме надо либо признать Крым частью России и выступать на всей территории страны, либо не выступать в России совсем.
Такое же мнение выразил и продюсер Иосиф Пригожин, вспомнив Вахтанга Кикабидзе, который из-за своих убеждений отказался от концертов в России.
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