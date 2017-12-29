Позже в эфире передачи “Прямой эфир” Пьер попытался оправдаться. Он заявил, что Марианна все выдумала, а в тот вечер сильно перебрала с алкоголем и уснула в номере отеля. Некоторые зрители посчитали певца виновным, другие решили, что радиоведущая пытается прославиться за счет Нарцисса.
Сейчас стали известны новые подробности скандала со звездой “Фабрики”. Марианна появилась в студии программы “На самом деле” и рассказала подробности той встречи с Пьером: “Я была у мамы. Он начал писать, звонить мне и предложил встретиться. Я согласилась. Приехала в гостиницу, а он уже сидел там и пил. Он мне тоже предлагал выпить”. Затем Нарцисс начал хватать девушку за волосы, душить и раздевать.
Эксперт телепроекта Роман Устюжанин проверил Марианну на детекторе лжи, и большинство ее ответов были верны. Оказалось, что Пьер избивал девушку, когда она теряла сознание, а также вступил с ней в грубую интимную связь. В студии присутствовал юрист, он заявил, что за изнасилование Нарциссу грозит от пяти лет тюремного заключения. На данный момент дело в суд не передали.
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