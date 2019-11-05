Пятый муж Лолиты откровенно рассказал о причинах развода со звездой

Из-за стресса Лолита сильно похудела, с головой ушла в работу, обратилась за помощью к психологу. Звезда всегда была откровенна с прессой и поклонниками, и сейчас тоже не стала скрывать переживаний. Позже появились слухи, что у Дмитрия уже новая возлюбленная, с которой он якобы встречается почти год. Да еще и содержит женщину на средства певицы.

Мужчина все это время отмалчивался — то ли брал паузу на раздумья, то ли не знал, как реагировать на хлынувший на него поток негатива. На прошлой неделе состоялось первое заседание суда, после которого Дмитрий прервал молчание.

“Лола делает неоднозначные заявления через адвокатов, которые характеризуют меня определенным образом… Хотя первая сообщила в Instagram о нашем разрыве. Давайте подождем суда, он все расставит на свои места и выяснит, где правда, а где ложь”, — начал Дмитрий.

А затем перешел к конкретному: “Неоднократно пытались все обсудить, садились за стол, но не понимали друг друга, не слышали. И здесь вина обоих: не смогли сберечь чувства. Когда редко видим друг друга, становится меньше точек соприкосновения, общих тем, происходит отдаление… Все это повторялось из года в год. Лола говорит, ее астролог предупреждала, что нам не суждено быть вместе, просто ей, несмотря ни на что, хотелось остаться со мной. Но мне не рассказывала о предсказании. Когда я спросил, почему, ведь ты же знала, ответила, что боялась потерять. Плюс ко всему, я хотел совместных детей, а Лола — нет”.

А вот жениться без пяти минут бывший муж Лолиты не планирует, хотя сейчас вовсю встречается с новой девушкой.