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Когда состоялся теледебют Лаймы?
Уже ставшая легендой латвийская поп-звезда Лайма Вайкуле 31 марте отметит 65-летие. А накануне юбилея даст большой концерт в Arēnā Rīga, где к ней присоединятся танцевальная группа Freedom Ballet, Интар Бусулис, Лаурис Рейникс, Янис Стибелис и группа DaGamba.
Laima Vaikule
© Scanpix
SHOWTIME!
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