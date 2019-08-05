Актер Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отобрал у сотрудников полиции в центре Москвы, где проходил несанкционированный митинг оппозиции 3 августа, громкоговоритель, сообщается в Telegram-канале Life Shot.
На видео Ефремов заплетающимся языком что-то говорит и спорит с полицейским. «Давай, я скажу» - начинает он. Затем он пытается отобрать громкоговоритель и кричит в него: «Менты, расходитесь!» Далее слышен закадровый смех.
Когда же у Ефремова один из полицейских интересуется, зачем тот устраивает «позорище», тот признается, что «пьяный». Судя по походке актера, так оно и есть. В конце артист задает нелогичный вопрос полиции, были ли они «вчера в ВДВ».
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