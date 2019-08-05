Известный российский актер Михаил Ефремов известен своей гражданской позицией. Он много раз поддерживал протесты. Так и на этот раз. Правда, артист почему-то решил явиться на акцию в центре столицы в пьяном видео, чем вызвал смех у окружающих.
© Sputknik/Scanpix

Актер Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отобрал у сотрудников полиции в центре Москвы, где проходил несанкционированный митинг оппозиции 3 августа, громкоговоритель, сообщается в Telegram-канале Life Shot.

На видео Ефремов заплетающимся языком что-то говорит и спорит с полицейским. «Давай, я скажу» - начинает он. Затем он пытается отобрать громкоговоритель и кричит в него: «Менты, расходитесь!» Далее слышен закадровый смех.

Когда же у Ефремова один из полицейских интересуется, зачем тот устраивает «позорище», тот признается, что «пьяный». Судя по походке актера, так оно и есть. В конце артист задает нелогичный вопрос полиции, были ли они «вчера в ВДВ».

MK.ru
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