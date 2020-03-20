В рамках проекта агентства ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" президенту РФ напомнили высказывание Галкина о президентских сроках, когда юморист на одном из выступлений сказал, что "Путин — это не фамилия, а должность".

"Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно", - заявил Путин.

А теперь может и не мечтать о какой-либо должности, полагают комментаторы в соцсетях. И о звании народного артиста России, которого у него до сих пор нет, в отличие от знаменитых коллег. Сам Максим ранее говорил, что ему и без регалий неплохо, хотя отказываться от них он стал бы. "Когда мне что-то дают, не отказываюсь. Но я с иронией отношусь к монархическим званиям — да простят меня Филипп, Николай и все мои друзья, которые дружно носят звания императоров, королей", - говорит артист.

Напомним, в последнее время Макисм Галкин стал чуть ли не лидером оппозиции, когда в своих выступлениях стал затрагивать острые политические и социальные темы, в том числе про Путина, правительство и цензуру в России. Видеозаписи этих концертов стали набирать огромное число просмотров, а шутки разошлись по Сети.

Вот некоторые из них:

"Нам все время рассказывают про Украину... Вы про нас расскажите. Такое ощущение, что у нас все наладилось и осталось только украинцам помочь".



"Сейчас у нас есть цензура, не все можно говорить с телевизионного экрана. Но я их понимаю, - знаете, у нас сейчас обстановка такая, слооожная... А когда она у нас была простая..."

"Владимир Владимирович - молодец, уже 20 лет у власти. Уже Брежнева обогнал... У нас многие даже не знают, что есть другой президент, они думают, что это сама должность так называется "Путин".

"Нам никогда из рабства этого не вылезти: при царе был царь, при коммунистах был генсек, тот же царь, немного пошатались при Ельцине, и опять обрели очередного царя".

"У Путина такой опыт! Он знает, как дороги проложить, и чё когда пенсионерам надо... Он даже знает, где журавлям яйца надо отложить".

"Запад наложил на нас санкции. А наше правительство в борьбе с проклятым Западом тоже наложило санкции, причем тоже на нас...".

"Нас вообще слишком много, чтобы наше правительство чувствовало себя спокойно. Будь нас миллиона два, а так мы - обуза".

"Вот если бы наш Путин хотя бы раз вышел на дебаты, хотя бы сам против себя: с левой трибуны сказал, потом перебежал на правую трибуну - возразил, перебежал на левую... И между ними в костюме Мао Цзэдуна Соловьев стоит - то одному Путину улыбнется, то другого похвалит..."

"Путину скучно с нами. Мы скучные, у нас проблемы, пенсии не те... А он другими масштабами мыслит, он уже Марс мысленно завоевывает. А мы тут: "А как нам дальше жить?". Потерпите, затяните поясок: кто - на поясе, кто - на шее..."

"Вот он ездил по стране на своей этой желтой машине... А что он там видел? Перед ним дорогу разматывали, а за ним сматывали..."

"Когда поняли, что Грудинин - не та лошадка, сразу по всем СМИ: "У него счета в швейцарском банке!" Особенно депутаты возмущались - они расстроились, что не только у них там счета..."

"Ну, Навальный, какой он "оппозиция"? Все время сидит. Его и не видно".