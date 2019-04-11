Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
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"Все, кому здесь не так, вставайте и выезжайте в другие страны. Живите там", — сказала танцовщица. На вопрос интервьюера Алексея Гусарова о том, что делать 20 миллионам граждан страны, живущим за гранью бедности, если они не могут просто взять и уехать, Волочкова ответила, что они должны работать больше, а "не курить на завалинке бычок".

Артистка сказала, что ни президент, ни государственные структуры не виноваты в бедности россиян. "Пенсионер отработал 50 лет, ему повышают пенсионный возраст. 10-11 тысяч в лучшем случае. В Москве", — возразил ей Гусаров. Однако Волочкова продолжила настаивать на своем: "И что? Почему в этом виноват президент, вы мне объясните, пожалуйста?"

Ранее в апреле балерина согласилась дать интервью журналистке Ксении Собчак. По словам артистки, Собчак вела себя непозволительно: установила скрытые камеры и микрофоны, начала рыться в шкафах и тумбочках, "как мерзавка и вор". Выпуск программы "Осторожно, Собчак!" с участием Волочковой вышел на YouTube 3 апреля. В комментариях под видео пользователи выступили в защиту балерины и раскритиковали ведущую.

Lenta.ru
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