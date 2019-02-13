Очередное закрытое заседание суда по делу прошло 12 февраля. Как уточнил Жорин в беседе с kp.ru, Степаненко и Петросян делят не только недвижимость и счета, но и предметы искусства, коллекция которых насчитывает несколько тысяч.
По словам Жорина, по закону не должны подлежать переделу подарки его клиенту. Среди них есть книга "История живописи" в двух томах, которую артисту подарил Максим Галкин, и фарфоровая статуэтка клоуна, которую подарили Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой. "Придется тех, кто жив, вызывать в суд и допрашивать по этим вопросам. Это может быть и Максим Галкин, и как-то нужно будет понять позицию Аллы Пугачевой. Не хотелось бы им создавать дискомфорт, но как иначе разобраться?" — говорит адвокат.
Также юрист указал на то, что, по его мнению, предоставленная Степаненко оценка имущества завышена "на все предметы". "На какие-то в 5 раз, на какие-то в 10 раз, а то и в 20 раз. К примеру, одна книга об искусстве по их оценке стоит 600 тысяч рублей, а на самом деле она стоит 20 тысяч рублей", — приводит пример он.
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