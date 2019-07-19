Алла Пугачева и Максим Галкин все-таки приехали в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле «Лайма. Рандеву. Юрмала». Ранее латвийская певица сообщала прессе, что ее подруга Алла Пугачева обещала приехать, но точных данных не было. И все же накануне Пугачева прилетела и произвела фурор в концертном зале "Дзинтари", вызвав бурю оваций.
© Sputnik/Scanpix

Во-первых, публика отметила, что Пугачева выглядит довольно молодо, бодро и похудевшей. Она предстала в брючном костюме канареечного цвета, черной майке и золотых туфлях. Максим был весь в белом и с его лица не сходила довольная улыбка.

До начала концерта Пугачева и Галкин успели пообщаться с тренером Татьяной Тарасовой и семейной парой Винокуров.

Статьи по теме:
Вау! Алла Пугачева купила дом в Юрмале  (1)
ВИДЕО: Галкин, Пугачева и Николаев отвели детей в Рижский зоопарк

А вот журналистов Примадонна обидела. Пугачева и Галкин разрешили себя снимать и даже позировали на камеры, но вот на вопросы отвечать отказались. Когда кто-то из журналистов спросил, нравится ли их детям Лизе и Гарри в Юрмале, Пугачева и Галкин это проигнорировали.

Как передает "Дни.ру", когда на сцене выступала певица Maruv, Пугачева начала аплодировать и несколько раз выкрикнула: "Браво!".

MK.ru
Статьи по теме:

В кругу семьи: в Сети появился редкий снимок Пугачевой

Звезда позирует камере вместе с родными. Судя по всему,...

Знаменитости

Пугачева в золотых туфлях произвела фурор в Юрмале

Алла Пугачева и Максим Галкин все-таки приехали в...

В Москве госпитализировали Инну Чурикову после падения со сцены во время спектакля

Актрису Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени...

Вау! Алла Пугачева купила дом в Юрмале (1)

Певица получила вид на жительство в Латвии .

Зверев руками выгреб мусор на Байкале: "Тампоны, памперсы, окурки" (3)

Российский стилист Сергей Зверев решил перейти от...

Иосифа Пригожина лишили водительских прав

Продюсера наказали за превышение скорости.

TOP новостей

Легендарные домики в Швянтои: экономные люди могут недорого прожить здесь всю неделю (41)

Лето – настоящее время отпусков, жители Литвы ищут,...

Жители калининградского курорта о туристах из Литвы: они приезжают ради дешевого алкоголя (67)

Светлогорск считается основным курортом...

Житель Литвы попал в абсурдную ситуацию: покойный отец купил автомобиль и совершил ДТП (3)

Один штраф за другим, разные города, разные марки машин,...

Треть ДТП в Литве совершают молодые водители (2)

Молодые водители совершают треть всех ДТП в Литве ....

В Вильнюсе открыт новый изолятор временного содержания

18 июля в Вильнюсе под звуки оркестра торжественно...