В этом году из-за продолжающегося кризиса особого ажиотажа в бронировании артистов на Новый год нет. Однако почти все директора звезд уверяют, что две последние недели декабря закрыты концертами.

Как правило, артист получает 50-процентную предоплату в момент подписания договора. Еще 50% ему заплатят перед выходом на сцену. Но есть категория звезд, которые работают только на условии полной предоплаты. Например, Филипп Киркоров, который всегда выступает "живьем", с музыкантами и балетом. Он получает за каждый частный концерт около пяти миллионов рублей.

Чуть дешевле "стоит" Светлана Лобода. Обладательница множества музыкальных наград, которую считают певицей года, готова петь про "К черту любовь!" и "Единственную" за 4,7 миллиона. Причем готовых платить много и в России, и на модных зарубежных курортах.

Но самой дорогой считается частное выступление Аллы Пугачевой. Обычно певица очень разборчива, но в этом году игнорировать корпоративы не намерена. Мол, пенсия маленькая, детей поднимать надо, внукам помогать, дом большой содержать. Поэтому Примадонна, как выяснил журнал "Телепрограмма", берет от 13 до 20 миллионов рублей.

Зато за эти деньги 68-летняя артистка, как говорят, сделает все – исполнит песни, которые пожелает заказчик, поводит с детьми хороводы у елки, скажет тост и даже спляшет в образе девочки-снежинки. На одной ножке, конечно, вряд ли сможет поскакать. Но Пугачева и без того прекрасна и всегда желанна. "Не падая в цене и вечно на коне", – как шутит она сама.