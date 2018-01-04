Пугачева сцепилась с Фадеевым из-за "новогодних огоньков"

Прошел год, Манукян остался доволен новогодней ночью на Первом канале, а Максим Фадеев, видимо, по-прежнему считает, что можно было сделать “огонек” более прогрессивным. Светские сплетники, говорят, что критиком новогоднего телевизионного контента Фадеев стал после ссоры с руководителем одного из телеканалов. В прошлом году Фадеев грозился сделать альтернативный “огонек”, но дальше разговоров дело пока не пошло.
Продюсер по традиции снова поднял тему “новогодних огоньков” в своем Инстаграме.
- Уже прошел год с тех пор, как поднялась волна общественного недовольства в отношении “новогодних огоньков”, — написал в своем Инстаграме Максим Фадеев. — И в течение всего этого года телевизионные боссы обещали нам, что в наступающем году все изменится, и новые передачи уже не будут похожи на то, что производилось каналами раньше. Мне просто стало интересно — а действительно ли что-то изменилось? Кто смотрел ТВ в праздничную ночь, поделитесь впечатлениями. Вышли “огоньки” на новый уровень? И понравилось ли вам вообще?
Многие поклонники Фадеева похвалили новогодний номер Аллы Пугачевой с песней “Я летала”. В Инстаграме продюсера появилась и сама Примадонна. Судя по всему, певице уже надоела шумиха вокруг “огоньков”.
- Что ты все ворчишь, как стареющий неудачник. Скучно тебе на БАЛИ? — обратилась к продюсеру Алла Пугачева. — Не “мути”, не говори, а иди и измени все, сделай круче. Только обещаешь. Говорю тебе это из любви к тебе и твоему творчеству. Ты гений. Занимайся своим делом. Это у тебя круто получается. С Новым годом! ПУГАЧЕВА АЛЛА.
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