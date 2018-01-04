Пугачева сцепилась с Фадеевым из-за "новогодних огоньков"

В прошлом году российские “новогодние огоньки” критиковал не только блогер Вадим Манукян, но и продюсер Максим Фадеев, пишет “Комсомольская правда”.
Пресс-фото

Прошел год, Манукян остался доволен новогодней ночью на Первом канале, а Максим Фадеев, видимо, по-прежнему считает, что можно было сделать “огонек” более прогрессивным. Светские сплетники, говорят, что критиком новогоднего телевизионного контента Фадеев стал после ссоры с руководителем одного из телеканалов. В прошлом году Фадеев грозился сделать альтернативный “огонек”, но дальше разговоров дело пока не пошло.

Продюсер по традиции снова поднял тему “новогодних огоньков” в своем Инстаграме.

- Уже прошел год с тех пор, как поднялась волна общественного недовольства в отношении “новогодних огоньков”, — написал в своем Инстаграме Максим Фадеев. — И в течение всего этого года телевизионные боссы обещали нам, что в наступающем году все изменится, и новые передачи уже не будут похожи на то, что производилось каналами раньше. Мне просто стало интересно — а действительно ли что-то изменилось? Кто смотрел ТВ в праздничную ночь, поделитесь впечатлениями. Вышли “огоньки” на новый уровень? И понравилось ли вам вообще?

Многие поклонники Фадеева похвалили новогодний номер Аллы Пугачевой с песней “Я летала”. В Инстаграме продюсера появилась и сама Примадонна. Судя по всему, певице уже надоела шумиха вокруг “огоньков”.

- Что ты все ворчишь, как стареющий неудачник. Скучно тебе на БАЛИ? — обратилась к продюсеру Алла Пугачева. — Не “мути”, не говори, а иди и измени все, сделай круче. Только обещаешь. Говорю тебе это из любви к тебе и твоему творчеству. Ты гений. Занимайся своим делом. Это у тебя круто получается. С Новым годом! ПУГАЧЕВА АЛЛА.

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Знаменитости

Обещавшая уничтожить человечество робот София возлюбила людей (1)

Робот-андроид София в интервью Business Insider сообщила, что...

Анфиса Чехова показала фото “без лоска и макияжа”

Для Анфисы Чеховой прошлый, 2017 год был непростым. Она...

Новый удар для Бузовой: у ее бывшего мужа будет ребенок

Пока Ольга Бузова пытается заработать все деньги мира,...

Пугачева сцепилась с Фадеевым из-за "новогодних огоньков"

В прошлом году российские “новогодние огоньки”...

Кудрявцева показала взрослого сына, а поклонники его раскритиковали

Лера не особо афиширует свои семейные дела. Какое-то...

TOP новостей

Президент Литвы: заявления премьера о совместной с РФ комиссии безотвественны (51)

Президент Литвы Даля Грибаускайте называет...

Центробанк Литвы: неактивные счета должны быть закрыты (2)

Служба контроля Центробанка Литвы подтвердила...

В деле MG Baltic и Движения либералов о коррупции - новый эпизод (3)

В подозрениях в адрес Движения либералов и Партии...

В Вильнюсе проходит митинг врачей: лучшие люди покидают страну (6)

4 января в Вильнюсе состоится митинг литовских врачей,...

Непостижимая жестокость: собаку вместе с боксом выбросили в контейнер (12)

Новый год не для всех начался благополучно – в первый...