Пугачева с сыном Гарри "прогнала" коронавирус шуточной песней

"Антипандемический тандем «ГАРРИАЛЛА» Ударим децибелами по бациллам!", - представил шоумен и телдеведущий выступление членов своей семьи.

"Инфлюесеры против инфлюэнций! Прямое пероральное действие!", - пошутил Галкин.

На выложенном ролике Алла Борисовна появляется из-за раздвигающегося занавеса в бриджах,бежевой майке, черной шляпе и с бубном в руках. Сын Гарри при этом вышел с укулеле - четырехструнной разновидностью гитары.

Вместе они исполнили, по всей видимости экспромтом, песенку с незамысловатыми словами: "Мама Миа, Мама Миа, Мама Миа! / Уходи от нас подальше пандемия".

Пользователи очень тепло восприняли это домашнее видео: "одно из самых лучших видео за последнее время! Спасибо за теплоту!!!"; "Максим, это прекрасно!".