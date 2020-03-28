Пугачева с сыном Гарри "прогнала" коронавирус шуточной песней

"Антипандемический тандем «ГАРРИАЛЛА» Ударим децибелами по бациллам!", - представил шоумен и телдеведущий выступление членов своей семьи.
"Инфлюесеры против инфлюэнций! Прямое пероральное действие!", - пошутил Галкин.
На выложенном ролике Алла Борисовна появляется из-за раздвигающегося занавеса в бриджах,бежевой майке, черной шляпе и с бубном в руках. Сын Гарри при этом вышел с укулеле - четырехструнной разновидностью гитары.
Вместе они исполнили, по всей видимости экспромтом, песенку с незамысловатыми словами: "Мама Миа, Мама Миа, Мама Миа! / Уходи от нас подальше пандемия".
Пользователи очень тепло восприняли это домашнее видео: "одно из самых лучших видео за последнее время! Спасибо за теплоту!!!"; "Максим, это прекрасно!".
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