Как сообщает издание "7 дней", на торжество пришли супруг Орбакайте Михаил Земцов и ее друзья, включая Филиппа Киркорова, однако ее матери Аллы Пугачевой на празднике не было. "Оказаться в Питере в свой день рождения в окружении близких друзей, проплыть под мостами Невы – это сказка!" – написала Орбакайте в соцсетях.
День рождения дочери Пугачева отметила постом в Instagram, где вспомнила о времени, когда Кристина Орбакайте снималась в фильме "Чучело".
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,ДОЧЕНЬКА!!!# кристинаОрбакайте#
Пугачева проигнорировала день рождения Орбакайте
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