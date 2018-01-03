Поэт Александр Вулых написал на своей странице в фейсбуке, что новая песня Аллы Пугачевой "Я летала", написанная молодым автором Олегом Влади, похожа на хит Игоря Саруханова "Придуманная Любовь". Об этом пишет "Комсомольская правда".
© Instagram.com nuotr.

Поэт удалил запись со своей страницы в соцсетях и рассказал, что ему позвонила Алла Пугачева и сказала, что о похожести двух песен узнала только от него.

"Мы разговаривали с Аллой Борисовной. Конфликт мы раздувать не хотим. Алла здесь не виновата. Вся ответственность на композиторе, ну и отчасти на музыкальных редакторах, выпускавших песню в эфир", — сказал Вулых.

Песня была представлена на "Новогоднем огоньке".

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Знаменитости

Как нестандартные модели завоевывают мир моды

В последнее время в мире моды все чаще добиваются...

Пугачева позвонила обвинившему ее в плагиате поэту

Поэт Александр Вулых написал на своей странице в...

ФОТО: 10 красавиц из мира спорта (2)

В 2017 году эти красавицы из мира спорта обрели огромную...

Волочкова поздравила россиян с Новым годом глубоким декольте и шпагатом у елки (7)

В канун нового года королева шпагатов Анастасия...

Басков подготовил серьезный брачный контракт для Лопыревой (3)

Известие о скорой свадьбе Николая Баскова и Виктории...

TOP новостей

Вернувшийся из эмиграции врач столкнулся с реальностью: вместо 1500 евро получил 550 (43)

17 лет работы в Вильнюсской городской клинической...

Фото из фондов Национального художественного музея им. М.К.Чюрлениса Военный музей Витаутаса Великого Музей культуры Витаутаса Великого со стороны музея им.М.К.Чюрлениса /Фото из фондов Национального художественного музея им. М.К.Чюрлениса Государственный театр / Фото из фондов Национального художественного музея им. М.К.Чюрлениса Костел Кармелава /Фото из фондов Национального художественного музея им. М.К.Чюрлениса

Владимир Дубенецкий: каунасский архитектор из Сибири и загадка межвоенной Литвы

"Дубенецкий мог бы еще значительнее проявить свои...

Климатологи сосчитали, сколько дней в Литве светило солнце (3)

Кажется, дождь в Литве идет через день, однако в прошлом...

Жверинские миллионеры уже забыли о пиле мэра Вильнюса (5)

В результате упорной борьбы минувшим летом на...

Налоговая инспекция: интерес к чековой лотерее не угасает (5)

Спустя месяц после того как в Литве начала действовать...