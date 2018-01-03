Поэт удалил запись со своей страницы в соцсетях и рассказал, что ему позвонила Алла Пугачева и сказала, что о похожести двух песен узнала только от него.
"Мы разговаривали с Аллой Борисовной. Конфликт мы раздувать не хотим. Алла здесь не виновата. Вся ответственность на композиторе, ну и отчасти на музыкальных редакторах, выпускавших песню в эфир", — сказал Вулых.
Песня была представлена на "Новогоднем огоньке".
Пугачева позвонила обвинившему ее в плагиате поэту
Поэт Александр Вулых написал на своей странице в...
Волочкова поздравила россиян с Новым годом глубоким декольте и шпагатом у елки (7)
В канун нового года королева шпагатов Анастасия...
Басков подготовил серьезный брачный контракт для Лопыревой (3)
Известие о скорой свадьбе Николая Баскова и Виктории...
TOP новостей
Вернувшийся из эмиграции врач столкнулся с реальностью: вместо 1500 евро получил 550 (43)
17 лет работы в Вильнюсской городской клинической...
Владимир Дубенецкий: каунасский архитектор из Сибири и загадка межвоенной Литвы
"Дубенецкий мог бы еще значительнее проявить свои...
Климатологи сосчитали, сколько дней в Литве светило солнце (3)
Кажется, дождь в Литве идет через день, однако в прошлом...
Жверинские миллионеры уже забыли о пиле мэра Вильнюса (5)
В результате упорной борьбы минувшим летом на...
Налоговая инспекция: интерес к чековой лотерее не угасает (5)
Спустя месяц после того как в Литве начала действовать...