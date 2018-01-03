Пугачева позвонила обвинившему ее в плагиате поэту

Поэт удалил запись со своей страницы в соцсетях и рассказал, что ему позвонила Алла Пугачева и сказала, что о похожести двух песен узнала только от него.

"Мы разговаривали с Аллой Борисовной. Конфликт мы раздувать не хотим. Алла здесь не виновата. Вся ответственность на композиторе, ну и отчасти на музыкальных редакторах, выпускавших песню в эфир", — сказал Вулых.

Песня была представлена на "Новогоднем огоньке".