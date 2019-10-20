Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак

Напомним, что Платон родился 18 ноября 2016 года, когда Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом. Но сейчас телеведущая является уже супругой режиссера Константина Богомолова.

На фотографии Платон сидит на зеленом коврике, а вокруг него лежат игрушечные овощи - помидоры и баклажаны.

"После интервью с Шарием ,детально обьясняю Платону ,что такое Баклажан", - подписала Собчак фото. Телеведущая имела ввиду украинского политического деятеля и видеоблогера Анатолия Шария.

После этого на странице Собчак неожиданно появился комментарий Аллы Пугачевой.

«Вылитый дедушка. Царство ему небесное», — написала Пугачева, говоря о бывшем мэре Санкт-Петербурга, отца Ксении - Анатолии Собчаке.

Многие согласились с Примадонной и тоже стали писать, что мальчик похож на своего знаменитого деда.