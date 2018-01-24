Известно, что дядя Льюиса Кэролла работал надзирателем в сумасшедших домах. Не исключено, что его рассказы отчасти вдохновили писателя на создания безумного мира "Алисы в Стране чудес". Так, некоторые литературоведы предполагают, что все персонажи книги душевнобольные. Алиса явным образом страдает шизофренией, Красная Королева – паранойей, а у Болванщика биполярное расстройство.
У Белого кролика, который постоянно бормочет о том, как сильно он опаздывает – тревожное расстройство личности.
По словам аспирантки лондонского Королевского колледжа Холли Баркер, у Алисы, которая иногда чувствует себя как бы не в своем теле, также наблюдается деперсонализация, а у Шалтая-Болтая – прозопагнозия (болезнь, при которой человек не может отличить лицо одного человека от другого). Более того, в книге Кэролла встречается одно из первых описаний этого недуга.
Диагнозы "посттравматическое стрессовое расстройство", "синдром Туретта" и "нарциссическое расстройство личности" во времена Кэрролла не ставили, однако симптомы этих заболеваний наблюдаются едва ли не у половины персонажей "Алисы в Стране чудес", отмечают исследователи.
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