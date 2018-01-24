Знаменитое произведение Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес" воспринимают по-разному. Для кого-то это детская сказка, для кого-то – сложная игра ума и собрание ребусов известного математика. По одной из версий, "Алису…" также можно считать психиатрическим справочником XIX века, сообщает Open Culture.
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Известно, что дядя Льюиса Кэролла работал надзирателем в сумасшедших домах. Не исключено, что его рассказы отчасти вдохновили писателя на создания безумного мира "Алисы в Стране чудес". Так, некоторые литературоведы предполагают, что все персонажи книги душевнобольные. Алиса явным образом страдает шизофренией, Красная Королева – паранойей, а у Болванщика биполярное расстройство.

У Белого кролика, который постоянно бормочет о том, как сильно он опаздывает – тревожное расстройство личности.

"Alisa Stebuklų šalyje"
"Alisa Stebuklų šalyje"
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По словам аспирантки лондонского Королевского колледжа Холли Баркер, у Алисы, которая иногда чувствует себя как бы не в своем теле, также наблюдается деперсонализация, а у Шалтая-Болтая – прозопагнозия (болезнь, при которой человек не может отличить лицо одного человека от другого). Более того, в книге Кэролла встречается одно из первых описаний этого недуга.

Диагнозы "посттравматическое стрессовое расстройство", "синдром Туретта" и "нарциссическое расстройство личности" во времена Кэрролла не ставили, однако симптомы этих заболеваний наблюдаются едва ли не у половины персонажей "Алисы в Стране чудес", отмечают исследователи.

Вести.Ru
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