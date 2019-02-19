Против Майкла Джексона выдвинули еще одно обвинение

Американский адвокат Винс Финалди заявил, что в начале 80-х 13-летняя девочка стала жертвой сексуального насилия со стороны Джексона. За свое молчание женщина, которой уже 50, получила огромную сумму. «У меня есть копии чеков от музыкальной продюсерской компании Джексона, которые он лично подписал, — рассказал адвокат, — У меня нет никаких сомнений, что она говорит правду».
Как говорит жертва поп-легенды, она решилась рассказать о произошедшем после выхода документального фильма «Покидая Неверленд», который посвящен делу Джексона о сексуальных домогательствах. «Он предпочитал молодых мальчиков, а моя подопечная описывает себя как «пацанку» в то время», — поделился Финалди.
Напомним, несмотря на то, что Джексон умер еще в 2009 году, есть люди, которые хотят засудить его личность. Известный хореограф Уэйд Робсон ранее пытался обвинить Майкла Джексона в домогательствах. Иск попал в калифорнийский суд, но через некоторое время заявление было отклонено. Было постановлено, что компании, контролируемые Michael Jackson Estate, не несут ответственности за предполагаемое сексуальное насилие со стороны исполнителя.
Иск был отклонен по причинам истекания четырехлетнего срока установленного законом. «Истец не возбуждал спор по этому действию после его 26-летия (по законам Калифорнии, жертва жестокого обращения с детьми может подать жалобу до 26 лет), — сказал судья Митчелл Беклофф. — Сегодня истцу 35 лет, ему было 30 лет, когда он подал иск…Истец подал свое заявление на 4 года позже, по окончанию срока давности».
Робсон подал в суд на артиста, утверждая, что тот подвергался сексуальному насилию со стороны Джексона в течение почти десятилетия, и его компании способствовали этому поведению. В 2015 году иск был отклонен судом по завещанию, но в ответчиках все еще остались две компании — MJJ Productions и MJJ Ventures.
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