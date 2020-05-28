"Прощать не буду". Яна Рудковская прекратила общение с семьей Андрея Малахова из-за статьи о сыне

В мае этого года издание опубликовало статью, в которой некий специалист утверждал, что сын Рудковской и Плющенко Александр якобы болен синдромом Аспергера. По словам продюсера, представители издания не извинились и не попытались наладить диалог.

"Какое отношение может быть после этого? Никакого. Я просто стираю из своей жизни человека, который не отреагировал на меня", — рассказала Рудковская в интервью сервису Premier.

Рудковская призналась, что была шокирована тем, что подобная статья вышла в издании, принадлежащем ее друзьям. После публикации она связалась со Шкулевой, но реакции не последовало. "Моя первая реакция: это какая-то ошибка! Я пишу сразу Наташе Шкулевой: "Привет!". Она пишет мне: "Привет!". И я отсылаю ей эту публикацию и спрашиваю: "Что это?". И ноль реакции", — поделилась телеведущая.

Со слезами на глазах Рудковская напомнила, что сына Шкулевой и Малахова также зовут Александр. "А если бы про него так написали? А если бы ему поставил диагноз какой-то неизвестный знакомый дефектолог? А если бы он вышел на улицу и ему бы сказали: "Ты болен! Пойди от нас!"? А если бы к вам подошел ваш Саша (сын Малахова) и спросил: "Мама, а чем я болен? Почему вы ничего мне не говорите?". Какая была бы реакция?" — отметила она.

По мнению Рудковской, ситуация с журналом StarHit является вершиной "клеветы и безобразия" в отношении несовершеннолетнего ребенка. Она добавила, что хотела бы, чтобы Шкулева когда-нибудь испытала аналогичное чувство. "Чтобы жизнь дала тебе пример того, как надо относиться к своим друзьям, к людям, которых ты знаешь много лет, которые делали только добро твоей семье", — продолжила продюсер.

Кроме того, Рудковская заявила, что никого прощать не собирается: "Я хочу предупредить, что все равно найду кто он (автор статьи), и прощать никого не буду".

После выхода статьи Рудковская в своем Instagram опровергла слухи о наличии у ее сына заболевания. В комментариях к посту ее поддержали Виктория Боня и Дима Билан. "Наш сын абсолютно здоров, это даже трудно подвергать сомнению. Вам должно быть очень, очень стыдно. Но это — нравственные категории и человеческие качества, которые вам, видимо, не знакомы. Поэтому решение будет выносить суд", — написала Рудковская.

Вскоре после того, как Рудковская пригрозила судебным иском изданию StarHit, публикация о ее сыне была снята. Президент медиахолдинга Shkulev Media Виктор Шкулев принес публичные извинения семье продюсера. "Как ответственный бизнесмен и как отец, считаю, что любая публикация о ребенке должна предельно соответствовать этическим нормам. В конкретном случае, к моему глубокому сожалению, эти правила не были соблюдены редакцией StarHit.ru в полной мере", — говорилось в заявлении на сайте журнала.

В свою очередь главный редактор издания Анастасия Ананьина заявила, что первоисточником статьи было другое СМИ.