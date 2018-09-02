На церемонии звучал голос певца, который, как утверждали организаторы похорон, никогда не пел под фонограмму. Иосиф Кобзон, скончавшийся 30 августа на 81-м году жизни, будет похоронен в Москве, на Востряковском кладбище.

Людской поток не прерывается, проститься пришли друзья, люди мира искусства, политики, депутаты Госдумы, военные, простые граждане, которые воспринимали Кобзона как близкого человека. У гроба постоянно находится почетный караул. Край сцены и подножие гроба усыпаны цветами, позади гроба стоят несколько десятков траурных венков.

Утром на церемонию прощания с выдающимся отечественным артистом приехал президент России Владимир Путин. Поток людей, желающих простится с Кобзоном, на время приезда главы государства не прерывался.

Путин почтил память артиста минутой молчания: склонив голову, президент постоял у гроба и возложил букет у его подножия. Затем глава государства подошел высказать слова поддержки близким покойного - его вдове, детям и внукам.

Незадолго до президента попрощаться с Кобзоном приехал глава правительства Дмитрий Медведев. Возложив цветы к гробу, он сел рядом с родными артиста и некоторое время с ними беседовал.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также приехал в Концертный зал имени П. И. Чайковского, где проходит прощание с Иосифом Кобзоном, который на протяжении долгого времени являлся депутатом Госдумы.

Спикер палаты возложил цветы к гробу певца и почтил его память. По словам Володина, на песнях Кобзона выросло не одно поколение людей, но мало, кто был знаком с его работой в качестве общественного деятеля, политика. "Он жил проблемами своих избирателей и жил проблемами тех людей, которые приходили в Госдуму", - добавил Володин.

Председатель палаты напомнил, что Кобзон активно помогал детям Донбасса, откуда сам был родом. "Несмотря на опасности, он приезжал на родину и помогал тем, чем мог", - сказал председатель палаты. Он высказал мнение, что Кобзон олицетворял Госдуму, формировал ее положительный образ, активно участвовал в ее жизни.

Наряду с председателем Госдумы проститься с коллегой пришли депутаты от разных фракций, в том числе руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров и другие. На гражданскую панихиду также приехали Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Леонид Рошаль, Владислав Третьяк, Владимир Винокур, Геннадий Хазанов, Сергей Степашин, Владимир Плигин, Геннадий Онищенко и многие другие.

Вел церемонию экс-министр культуры Михаил Швыдкой "Это был удивительно честный музыкант, он был честен в своем творчестве, своих поступках. Он никогда не пел под фонограмму, никогда не жил под фонограмму", - сказал Швыдкой. По его словам, Кобзон принадлежит всем странам бывшего Советского Союза.

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели в своем выступлении пообещал, что продолжит увековечивать образ Иосифа Кобзона в своих работах. Он вспомнил, как создал барельеф с изображением Кобзона, и певец спросил, когда же появится его скульптура. "Я сделал круглую скульптуру, он очень обрадовался и подарил вот такой красный платок. Когда плачу, я им останавливаю слезы", - сообщил художник и достал тот самый платок.