Прощальный тур по разным странам в образе яркой певицы Данилко запланировал дать через год. "Под прощальным туром подразумеваются большие гастроли — некое спасибо тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать", - рассказал артист украинскому изданию "Вести".
В этом году Верка Сердючка отметила свое 25-летие - впервые зрители познакомились с ней в 1993 году на фестивале "Юморина" в Полтаве. Именно Сердючка сделала из неизвестного тогда талантливого парня большую звезду. Но, как и любая слава, популярность Сердючки стала и большим испытанием для Андрея Данилко. "Я был в такой гонке, что некоторые года вообще не помню. Некоторые нулевые годы я вообще не помню из-за концертных перегрузок: Липецк путаешь с Луцком, а Нижний Новгород с Новгородом — и я не понимал в чем разница. Сказать, что это очень радостно, не могу", - пояснил артист.
Прощай, Верка! Сердючка покидает большую сцену
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