В сети снова появилась информация, что Алла Пугачева умерла. Алла Пугачева ошарашила пользователей Instagram новой публикацией с траурной свечкой. Многие подумали, что она умерла.
© Asm. albumo nuotr.

"Прощай, Алла", - написала Примадонна в подписи к фото со свечой. Артистка, видимо, решила отдать дань уважения умершей бизнес-леди, фэшн-директору ЦУМа Алле Вербер.


Этим постом певица сильно напугала поклонников, которые не знали о смерти Аллы Вербер и подумали, что умерла сама Пугачева.

"Алла Борисовна, милая, осторожнее. Полстраны перепугали", "Господи, испугалась!", "Думала, что Примадонна умерла", "Кто такой пост выложил?", — пишут в комментариях.

По разным версиям, Алла Вербер умерла либо от инфаркта, либо от отказа всех органов после продолжительной болезни. Родные не сообщают причину ее смерти.

Ранее Алла Пугачева ужаснула сеть фото без фильтров. Таким образом, пользователи нашли подтверждение тому, что все свои снимки она старательно фотошопит.

УНИАН
Статьи по теме:

Связавшийся с красоткой Киркоров неожиданно высказался о Пугачевой

Второй день международного фестиваля "Жару" Баку...

Владимир Кузьмин рассказал о записи хита "Две звезды" после ночи с Пугачевой (1)

История создания шлягера из первых уст.

Пугачева в золотых туфлях произвела фурор в Юрмале (4)

Алла Пугачева и Максим Галкин все-таки приехали в...

Потеряли стыд? Пьяные Пугачева и Вайкуле высмеяли Галкина (4)

Шоумен Максим Галкин выложил в своем инстаграме ролик...

Вау! Алла Пугачева купила дом в Юрмале (8)

Певица получила вид на жительство в Латвии .

ВИДЕО: Галкин, Пугачева и Николаев отвели детей в Рижский зоопарк

Отдыхающие этим летом в Юрмале Алла Пугачева и Максим...

Знаменитости

Дочь Федосеевой-Шукшиной: Мама призналась, что совместного быта и секса с Алибасовым у них не было

Ольга Шукшина не может принять Бари Алибасова в семью.

"Прощай, Алла": Пугачева перепугала фанатов в Instagram

В сети снова появилась информация, что Алла Пугачева...

Умер композитор Сергей Березин. Он написал песню "Снег кружится" (1)

Об этом сообщила поэтесса Лариса Рубальская.

Родные Жанны Фриске вернули все собранные на ее лечение деньги (1)

Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям...

Раскрыты заработки Ольги Бузовой (2)

За один рекламный пост в Instagram российская певица Ольга...

TOP новостей

Ответ Ландсбергиса: председатель еврейской общины Куклянски не ведает, что творит (55)

После того как председатель Еврейской общины Литвы...

Тысячи жителей еще не отказались от уличных туалетов: Литве грозят огромные штрафы (4)

Ассоциация самоуправлений обратила внимание на...

Куклянски отреагировала на стихотворение Ландсбергиса: слово "жидовка" оскорбительно для меня (51)

Еврейская община Литвы закрыла синагогу в Вильнюсе ,...

Jono Meko skersvėjis Jono Meko skersvėjis Jono Meko skersvėjis

В Ужуписе появятся мастерские, мифологизирующие Мекаса (2)

На улочке в Ужуписе , которая получила название...

Президент Литвы определился с кандидатурой Синкявичюса на пост еврокомиссара (7)

Президент Литвы Гитанас Науседа , лидер Литовского...