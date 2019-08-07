"Прощай, Алла", - написала Примадонна в подписи к фото со свечой. Артистка, видимо, решила отдать дань уважения умершей бизнес-леди, фэшн-директору ЦУМа Алле Вербер.
View this post on Instagram
ПРОЩАЙ,АЛЛА.🙏
Этим постом певица сильно напугала поклонников, которые не знали о смерти Аллы Вербер и подумали, что умерла сама Пугачева.
"Алла Борисовна, милая, осторожнее. Полстраны перепугали", "Господи, испугалась!", "Думала, что Примадонна умерла", "Кто такой пост выложил?", — пишут в комментариях.
По разным версиям, Алла Вербер умерла либо от инфаркта, либо от отказа всех органов после продолжительной болезни. Родные не сообщают причину ее смерти.
Ранее Алла Пугачева ужаснула сеть фото без фильтров. Таким образом, пользователи нашли подтверждение тому, что все свои снимки она старательно фотошопит.
Дочь Федосеевой-Шукшиной: Мама призналась, что совместного быта и секса с Алибасовым у них не было
Ольга Шукшина не может принять Бари Алибасова в семью.
"Прощай, Алла": Пугачева перепугала фанатов в Instagram
В сети снова появилась информация, что Алла Пугачева...
Умер композитор Сергей Березин. Он написал песню "Снег кружится" (1)
Об этом сообщила поэтесса Лариса Рубальская.
Родные Жанны Фриске вернули все собранные на ее лечение деньги (1)
Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям...
TOP новостей
Ответ Ландсбергиса: председатель еврейской общины Куклянски не ведает, что творит (55)
После того как председатель Еврейской общины Литвы...
Тысячи жителей еще не отказались от уличных туалетов: Литве грозят огромные штрафы (4)
Ассоциация самоуправлений обратила внимание на...
Куклянски отреагировала на стихотворение Ландсбергиса: слово "жидовка" оскорбительно для меня (51)
Еврейская община Литвы закрыла синагогу в Вильнюсе ,...
В Ужуписе появятся мастерские, мифологизирующие Мекаса (2)
На улочке в Ужуписе , которая получила название...
Президент Литвы определился с кандидатурой Синкявичюса на пост еврокомиссара (7)
Президент Литвы Гитанас Науседа , лидер Литовского...